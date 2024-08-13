‘Yapamayacaksanız bakanlık yapsın’

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak ilçesi Ballıkuyu semtinde 12 yıl önce başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarında şu ana kadar hiçbir ilerleme olmadığını açıkladı. Bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaya, "12 yıldır bölgede kentsel dönüşüm adına yaptıkları tek şey, 30 metrekarelik bir iletişim ofisi açıp maket sergilemek. 12 yıldır buraya çivi çakmayanlar tam bir aymazlık içindedir ve İzmirliler'in aklıyla alay etmektedir. Burada 15 bine yakın hemşehrimiz yaşıyor. Hepsi çok tedirgin. Sokaktan otobüs geçtiğinde evlerinin sallandığını ifade ediyorlar. Sağlıklı ve güvenli evler inşa etme hedefiyle hem burası özelinde hem de İzmir'imizin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekiyor. Yapamayacaksanız devredin, bakanlık yapsın. Artık oyalama zamanı bitti, bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.