Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine 54 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul ve Konya olmak üzere 23 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.Aydın merkezli 12 ilde yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan 35 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli Adana, Antalya, İstanbul, Çanakkale, Mersin ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda; internet ortamında vatandaşların kişisel verilerini sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağlayan 6 şüpheli yakalandı. Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde düzenlenen ikinci dalga operasyonlarında; sosyal medya üzerinden 'Maliye Bakanlığı aile yardımı dağıtıyor" vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı. Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Balıkesir, Düzce, Sakarya ve Şırnak'ta ise açık kaynak araştırmalarında, çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.