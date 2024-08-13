İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemizde satışı yasak olan yüklü miktarda elektronik sigara cihazının satılarak Başakşehir, Bağcılar, Tuzla, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Esenyurt, Esenler, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Pendik İlçeleri'nde bulunan depolardan piyasaya sürüleceğini tespit etti.

18 depo, 3 ikamet adresi, 6 iş yeri ve 8 araca eş zamanlı baskın yapıldı. 29 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri 250 milyon lira olan 630 bin 131 elektronik sigara ve türevleri ele geçirildi.

Yüzbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 250 milyon lira…