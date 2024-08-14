Başkan Erdoğan AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor

AK Parti bugün Türk siyasetine girişinin 23'üncü yılını kutluyor. AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, Türkiye aşkıyla kalpleri çarpan sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına buradan selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden kardeşlerime saygılarımı iletiyorum.

Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23. yaşımıza ulaşmamızın sevincini yaşıyoruz. Millete hizmet yolunda bugün 23. yılımızı devirdik. 23. yaş günümüz kutlu olsun.

14 Ağustos 2001'den bu yana tam 23 yıldır AK Parti'nin millete sevgi sancağını gururla taşımış, AK Parti'nin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese tek tek teşekkür ediyorum.

Gençler binlerce yıllık bu sevdaya gönül veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü, aziz milletimiz hak ediyor. Pınarhisar'dan çıktığımızdan bu yana bizi destekleyen, karşılatığımız her sıkıntıda yanımızda duran necip milletimize şahsım, partim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Böyle bir milletin mensubu olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz.

AK Parti'nin 23. yaşının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

AK Parti 23 yıl önce milletin umudu olarak bizzat milletimiz tarafından kuruldu. Bir gönül hareketinin tabelasını astık. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde milletimize emanetinin emin ellerde olcağının sözünü verdik. Aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz dedik.

Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı dönemde, ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vaat ettik. AK Parti çok kısa sürede miletin umuduna döndü. Yorulmuş, tükenmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik.

Kuruluşumuzun üzerinden yalnızca 14 ay geçmişken, aziz milletimiz tarafından ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Milletimize karşı görevleri hakkıyla yerine getirme çabasındayız. Ne kadar büyük olursa olsun, mesellerin üzerine cesaretle giden bir anlayışla ileriyoruz. Bakınız bugüne kadar nice engelle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Bizi çalışmaktan alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Kanlı darbe girişiminden terör eylemleriyle mücadele ettik. Gazete köpürleri marifetiyle partimizi kapatmaya kalktıklar. Meclis'in iradesine ipotek koymak istediler. Gezi olaylarında 3-5 ağacın taşınmasını bahane ederek, sokaklarımızı ateşe verdiler. Yularını ellerinde tutukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. Her seçim döneminde sandığın itibarına gölge düşürmek için sayısız yola başvurdular. Türkiye ne zaman kendini toparlasa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce ALlah'ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle kirli oyunları parçalayarak bugünlere geldik.

14 Ağustos 2001 tarihinde büyük bir heyacanla yola revan olurken, milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 22 yılı iktidarda olmak üzere 23 yılımızın her safhası milletimizin dertlerine derman olmakla geçti. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz ülkemizin kalkınma hamlelerinin en yakın tanığıdır.

AK Parti'yi kurduğumuzda ülkemizin nüfusu 65 milyondu. Bugün 85 milyonu aşmış durumda. Nüfusumuz yüzde 25 artarken, vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerde , 2 kat, 3 kat hatta 4 kat artış oldu.