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Giriş Tarihi: 14.8.2024 11:09

Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 23. yaşına kutlama: Milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan AK Parti’nin 23. yaşına kutlama: Milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor

Emine Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor. AK Parti'nin 23'üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara."

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Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 23. yaşına kutlama: Milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor
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