KADEM’den Gazze’ye büyük destek: 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıtılacak

İşgalci, siyonist ve soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana başlattığı saldırılar sonrasında bölgeye insani yardım malzemelerinin girmesine zaman zaman engel olmasından kaynaklı milyonlarca Gazzeli Müslüman açıklık ve susuzluk yaşıyor. Birçok ülkenin yardım kuruluşları Gazze'ye yardımlar gönderiyor. Bugüne kadar en çok yardım gönderen ülke ise Türkiye oldu. Bu noktada Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da çeşitli adımlar atıyor.

'KARDEŞ PAYI' KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

KADEM, siyonist ve işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uyguladığı soykırım nedeniyle yerlerinden olan Gazzeliler için 'Kardeş Payı' kampanyası başlatmıştı. Kampanya sonrası KADEM, faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay'ın Gazze'deki aşevine bağışta bulundu. Bu aşevinde 1 milyondan fazla sıcak yemeğin dağıtılacağı öğrenildi. KADEM, böylece 76 gün boyunca her gün 15 bin kişinin sıcak yemeğe ulaşmasına katkı sağlıyor. Türk Kızılayı ile yapılan iş birliği ile toplamda 1 milyon 140 bin kişiye sıcak yemek dağıtılması sağlanacak.

"GAZZE'DE 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE SICAK YEMEK DAĞITIYORUZ"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun basın bültenindeki açıklamasında "Bölgeye gıda, temiz su ve hijyen malzemeleri gibi en temel insani ihtiyaçların ulaştırılması gerekiyor. Biz de Gazze'ye Kardeş Payı Yardım Seferberliği ile KADEM temsilciliğinin bulunduğu 55 şehirde 'hayır çarşıları' açtık. Yine kampanya kapsamında bağışlar topladık. Hayır çarşılarımızdan ve bağışlardan elde edilen geliri, gıda ve hijyen malzemesi olarak Kızılay'ın yardım gemisi ile Mersin'den Ariş Limanı'na, oradan kara yolu ile Gazze'ye ulaştırdık. Gazze'de 1 milyondan fazla kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bombaların, işgalin, açlığın ve susuzluğun ortasında hayata tutunmaya çalışan Filistin halkına bir nebze olsun destek olabilmeyi amaçlıyoruz. Türkiye genelinde başlattığımız bu büyük kampanyaya destek olan ve yardımlarımızın bölgeye ulaşmasına aracılık eden Kızılay'a, özellikle de Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU DESTEKLER, DAYANIŞMANIN GÜCÜNÜ HATIRLATIYOR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise basın bültenindeki açıklamasında "Gazze'deki çatışma mağdurlarına destek olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. KADEM ile de bu anlamda bir iş birliği yaptık. Aşevi odaklı iş birliğimiz, Gazze halkına sıcak bir yemek ulaştırmanın ötesinde, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek adına atılmış anlamlı bir adımdır. Bu destekler, aynı zamanda insanlığın ve dayanışmanın gücünü hatırlatıyor. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ve Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'na bu anlamlı kampanyayı başlattıkları ve yürüttükleri için teşekkür ediyoruz" dedi.