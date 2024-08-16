Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Geleceğe Miras Projesi ile tarihimizi yeniden canlandırıyoruz"

Kissebükü Koyu, Bodrum'un doğal ve tarihi zenginliklerini barındıran önemli bir bölge olarak öne çıkıyor. Arkaik Dönem'den Bizans Dönemi'ne uzanan geniş bir tarihi geçmişe sahip olan bu antik kent, özellikle Bizans Dönemi'nde piskoposluk merkezi olarak kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve bu zenginliği gelecek nesillere aktarma hedefiyle yürütülen "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Kissebükü Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ersoy'un gerçekleştirdiği lansmana, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, kazı başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan ve çeşitli daire amirleri de katıldı. Bakan Ersoy, bölgedeki kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, projenin detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kissebükü Koyu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültürel mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti. Bakan Ersoy, projeyle Türk arkeolojisinde yeni sayfalar açtıklarını ve antik kentlerimizin tüm görkemiyle ülkemizin kültür ve turizm hayatına kazandırıldığını belirtti. Ersoy, bugüne kadar İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Antalya ve Van gibi illerde yer alan önemli antik kentlerde projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.