Sandıkta hayır dediler masada kabul ettiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yasal sınırları gerekçe göstererek memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında kesintiye gitmesi ile 4 ay önce başlayan eylemler sona erdi. Tugay'ın aylık 17 bin liralık sosyal denge tazminatı teklifine, geçen hafta sandık kurup yüzde 53 oranında hayır oyu veren memurların bağlı olduğu sendika, önceki gün Cemil Tugay'la bir araya geldikleri görüşmede, bu kez teklifi kabul etti. Tugay da 17 bin liralık rakama ocak ayında enflasyon farkının yansıtılacağı konusunda söz verdi.