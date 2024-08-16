Sokakta CHP’li vekil bulamıyorsunuz

İzmir'de geçtiğimiz gün Kamu-Der'in (Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği) istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan eski CHP İl Başkanı ve 3 dönem milletvekilliği yapan 64 yaşındaki Tacettin Bayır, partisini topa tuttu. Eski CHP milletvekili Bayır, "6'lı masaya kurban gittik. İzmir'de 14 milletvekilimiz varken 8'e düştü. İzmir'i temsil eden milletvekilimiz oldukça az. Sokakta gezen milletvekili de bulamıyorsunuz. Biz sokaklardaydık. Son bir yıldır bunlar artık yok. Gittiğim yerde bana milletvekiliymişim gibi mikrofon veriyorlar. Bir boşluk var. Görülüyor yani. İnşallah düzelir" dedi.