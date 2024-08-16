SON DAKİKA! TİP’li Ahmet Şık’tan provokasyon: Meclis’teki Can Atalay oturumunda kavga

Son dakika haberi... TBMM'deki 'Can Atalay' oturumunda TİP'li Ahmet Şık'ın rezil provokasyonu sonrası kavga çıktı. Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına dönük, "Can Atalay'a terörist demeniz şaşırtıcı değil. Tüm yurttaşlar bilsin, bu ülkenin en büyük teröristleri bu sıralara çökenlerdir" gibi skandal sözleri sonrası ortalık karıştı.

TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Can Atalay oturumunda vekiller arasında kavga

AHaber Muhabiri İlter Yeşiltaş kavgaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Geride bıraktığımız dakikalarda belki de son yılların en büyük kavgası yaşandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık kürsüye geldi ve yaptığı konuşmada AK Partililere yönelik ağır sözler ve hakaretlerde bulundu. Bu hakaretlerin ardından Alpay Özalan kürsüye yöneldi, burada yumruklu kavga yaşandı. Burada diğer milletvekilleri de kavgaya dahil oldu. AK Partili vekiller ile CHP, TİP vekilleri arasında büyük kavga yaşandı.

Bekir Bozdağ Genel Kurula 45 dakikalık ara verdi. Bazı vekillerin yaralandığına ilişkin bilgiler var.