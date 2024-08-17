57 milyon Instagram kullanıcısı var

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarına ilişkin istatistikleri açıkladı. Türkiye'de insanların günün 7 saatini internette, 3 saatini de sosyal medyada geçirdiğini belirten Yayman, "Bu kullanım oranı nasıl bir fırsatla ve nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı göstermekte" diye konuştu. Yayman sansüre karşı olduklarını, ancak Türkiye Cumhuriyetini sokakta bulmadıklarını söyledi.Yayman, dijitalleşme gündeminin siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, "Dijitalleşme meselesi iktidarmuhalefet gerilimine kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Bu noktada bir taraftan özgürlüklerin sonuna kadar kullanılmasını; ama aynı zamanda kamu düzeninin sağlanması, dijital dünyada yargısız infazlara karşı hukukun ve kişinin korunması noktasında bir paradoksu beraberce yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.Yayman şöyle devam etti: "Türkiye'de YouTube'da 57 milyon, Instagram'da 57 milyon muhtemelen son dönemde yapılan tartışmalarla rakam 60 milyona çıkmıştır. TikTok'un 37 milyon, Facebook'un 34 milyon, X'in 20 milyon, Linkedin'in 16 milyon takipçisi var. Bunu bir kez daha sizlerin aracılarınızla ifade edeyim. X'te dünyada 7'nci sıradayız. YouTube'da 11'inci sıradayız. Facebook'ta 15'inci sıradayız. TikTok'ta 10'uncu sıradayız, Instagram'da 5'inci sıradayız. LinkedIn'de ise 13'üncü sıradayız."Yayman, dijital mecraların Fransa ile İngiltere'de tartışıldığını belirterek, "Instagram'a erişim engellinin getirilmesi, başta katalog suçları olmak üzere yasadan kaynaklanan birtakım düzenlemelere ve Instagram'ın açılmış olmasını, çok değerli buluyoruz." diye konuştu. Yasaklanan Roblox oyununa ilişkin olarak da Yayman şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir hukuk devletidir. Bizim hep söylediğimiz mesele şudur; siz Berlin'de, Paris'te, Londra'da, Washington'da, Viyana'da hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin yasalarına ne derece saygı gösteriyorsanız, Türkiye'de de buna uymak zorundasınız. Öbür taraftan TikTok meselesi çok konuşuldu, tartışıldı. Kesinlikle yasaklamalara, sansüre karşıyız; çünkü zaten bu platformları Türkiye'ye davet eden, bunun her türlü hukuksal, yönetsel, dijital, teknolojik altyapısını kuran bir hükümetiz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devletini sokakta bulmadık ve kendini yasamanın üzerinde gören anlayışı asla kabul etmiyoruz."