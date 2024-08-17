Alevlere karşı 24 saat kesintisiz mücadele: Facianın eşiğinden dönüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde önceki gece saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını, hızla büyüdü. Yangının tehdit ettiği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken Yamanlar mevkisinde de 16 ev yandı. 87 ev ve 45 işyeri boşaltıldı. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, alevleri havadan 5 uçak ve 6 helikopterin desteğiyle kontrol altına almaya çalıştı. Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkiindeki orman dışı alanda çıkan yangına 6 uçak ve bir helikopterle müdahale edilirken, Kemalpaşa ilçesinde de zeytinlik alanda yangın çıktı.Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan orman yangınında, boşaltılan Karayakup Mahallesi'ndeki 20 ev yandı. Yangın dün kontrol altına alınırken, bu kez Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi İslamhaneleri Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.Bolu Göynük'te çıkan ve 100 hektarlık alanda etkili olan yangında Yeniköy, Bekirfakılar ve Çaylak köylerindeki 281 kişi tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kastamonu'da ise Hanönü ve Taşköprü ilçeleri sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel ile hem havadan hem de karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Çanakkale savaşlarının yaşandığı tarihi alanda herhangi bir anıt, abide ya da müzenin zarar görmediği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülke genelinde 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine ise müdahalelerimiz devam ediyor" dedi. Bakan Yumaklı ayrıca, İzmir'deki yangında 16 evin yandığını 87 evin ise tahliye edildiğini kaydetti.Bozcaada ilçesinde ise geçen çarşamba günü tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede yayılarak ormana da sıçradı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 5 saatte söndürülürken, 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü. Bir görgü tanığı, yangının başlamasının ardından 2 motosikletli şüphelinin bölgeden uzaklaştığını iddia etti. Sabotaj ihtimalini değerlendiren jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.