CHP’li belediyeden kentsel dönüşüme takoz: TOKİ’yi engellediler! 740 vatandaş mağdur

"CHP EZİYETİNE KARŞI MÜCADELE EDİYORUM"

Kaya, "Belediyenin açtığı davalar yüzünden. Plana dava, ihaleye dava. Biz yapmak için uğraşıyoruz, ama CHP'li belediye başkanı "Bakanlık sizi kandırıyor, oraya bina yapamayacak" diyor. TOKİ'nin arazisi bu, niye yapmasın? Bunun yarısından büyük kısmını da üniversiteye verdirttik TOKİ'ye" dedi.