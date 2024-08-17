CHP’li belediyeden kentsel dönüşüme takoz: TOKİ’yi engellediler! 740 vatandaş mağdur

Karabağlar TOKİ süreci ile birlikte 4 projenin daha başladığını belirten Mahmut Atilla Kaya, "Türkiye'nin her yanında TOKİ nasıl yapıyorsa Karabağlar'da da aynı şekilde yapacaktı. Aynı tarihte Selçuk, Kemalpaşa, Seferihisar, Aliağa ve Karabağlar projeleri vardı. 5 yerde proje yapımına başladık. 4 tanesi bitti. Karabağlar kaldı. Niye?" dedi.
"CHP EZİYETİNE KARŞI MÜCADELE EDİYORUM"
Kaya, "Belediyenin açtığı davalar yüzünden. Plana dava, ihaleye dava. Biz yapmak için uğraşıyoruz, ama CHP'li belediye başkanı "Bakanlık sizi kandırıyor, oraya bina yapamayacak" diyor. TOKİ'nin arazisi bu, niye yapmasın? Bunun yarısından büyük kısmını da üniversiteye verdirttik TOKİ'ye" dedi.