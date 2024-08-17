Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li teröristlere yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin ise, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.