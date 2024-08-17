TİP’ten provokasyon

CHP'nin "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere dün olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti grubuna yönelik hakaretleri sonrası arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında yapılan Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme hükmünün okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturumu Bozdağ'ın yönettiğini belirterek, usul tartışması açılmasını talep etti.Bunun üzerine Bozdağ, usul tartışması açtı. Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına doğru "Sizde hiç utanma yok" ifadesini kullanması üzerine tartışma çıktı. Şık, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e de "Şerefsiz" diye hakaret etti. Çıkan tartışma üzerine Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi. Aranın ardından tekrar oturumu açan Bozdağ, milletvekillerini temiz bir dil kullanmaları konusunda uyardı. Ancak tekrar kürsüye gelen Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına yönelik ifadeleri sonrasında yeniden tartışma çıktı. AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüdü. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında yumruklaşma yaşandı. Bu sırada Şık yere düştü. Arbede sırasında Şık ve bazı muhalefet milletvekilleri AK Partili Eyyüp Kadir İnan'a yumruk savurdu. Yaşananlar üzerine Bozdağ, oturuma 65 dakika ara verdi.TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönetiminde tekrar toplandı. Yapılan oylama ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi. CHP'nin, "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" ve TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergeleri kabul edilmedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. ANKARAOlağanüstü toplantıya MHP katılmadı. Ayağını kırdığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya ayağında ortopedik destekle geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve milletvekilleri, toplantı sırasında Özgür Özel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.