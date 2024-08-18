Dağdaki kadın terörist 112’den yardım istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi gerek yurtiçi gerekse sınır ötesinde artan tempoda devam ederken, Siirt'te şaşırtıcı bir olay yaşandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan dağdaki bir kadın terörist "Alo ben terörist, beni kurtarın" diyerek yardım istedi. Güvenlik güçleri devletin şefkat elini uzatarak, bulunduğu PKK'lı grup içinde cinsel saldırıya uğrayan kadın teröristi, 25 dakikada dağdan aldı.Götürüldüğü güvenlik merkezinde sorguya alınan kadın teröristin önce kendini iyi ve güvende hissetmesi sağlandı, su ve yemek ikram edildi. Sağlık kontrolünden de geçirilen kadın terörist, küçük yaşta kandırılarak örgüte katıldığını belirtip "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" dedi.Kadın terörist, dağ başında 200 metrelik sarp bir yarın 60'ıncı metresinde küçük bir mağarada zor şartlarda yaşadıklarını anlattı. Teröristin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.