Muğla’daki orman yangınlarında Nefes helikopteri görev alıyor

Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Saat 13.24'de eş zamanlı olarak Yatağan Yava Mahallesi ve Ula ilçesi sırtlarında ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüme kaydediyor. Her iki yangına Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.

TAHLİYE ÇAĞRISI GELDİ

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından dolayı belediyeden iki mahalleyi tahliye çağrısı geldi. Ayrıca iş makinesi ve su tankeri olanların yangınla mücadeleye destek vermesi istendi. Duyuruda, "Bölgemizde çıkan orman yangını nedeniyle Nebiköy ve Kafaca Ramada mahallemizin acil olarak boşaltılması gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" ifadelerine yer verildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Ayrıca bugün çıkan Yatağan yangını nedeniyle Aydın- Muğla Karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğe kapatıldı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Aydın- Muğla Karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke Karayolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önemle rica olunur" denildi.

ARI KOVANINDAN ÇIKTI

Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Yava Mahallesinde saat 12.00 sıralarında 108 ada 53 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş.'nin 65 adet arı kovanlarına körük ile duman vermeleri sonrasında körükleri yaktıkları kısımdan yangın büyüyerek yayıldığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler M.Ş. ve İ.Ş. Bilinçli Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, 19 Ağustos'ta Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecek.

NEFES'TEN BÜYÜK KATKI

Yangını söndürme çalışmalarında TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen Nefes T70 helikopteri mücadeleye büyük katkı verdi. Nefes'in alevleri söndürmek için göletten su aldığı anlar kameralara yansıdı.

AZERBAYCAN'DAN DESTEK GELDİ

Yangını söndürme çalışmalarında Azerbaycan'dan destek geldi. Beriev Be-200 amfibik yangın söndürme alevlere su atarken görüntülendi.