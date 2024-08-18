Şehidin hatırasını odasında yaşatıyor

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 yıl önce şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) 2.5 aylık eşi Kübra Nur Yıldız (27), eşinin hatıralarıyla birlikte yaşıyor. Konya'nın Ereğli ilçesindeki evinin bir odasını çok sevdiği eşinin eşyaları ve Türk bayrağı ile donatan Yıldız, "O burada benim yanımda. Ben onu hissediyorum" dedi. Yıldız, "Eşim, benim kıyafetlerimi, kamuflajları buraya as demişti. Buraya bana bir oda oluştur diye söylüyordu. Eşimin fotoğraflarını, eşyalarını, anı defterini, düğün davetiyemizi, bana aldığı çiçeği, isteme zamanında içtiği kahve fincanını o haliyle saklıyorum. Eşimi unutturmamak için elimden geleni yapıyorum. Bana çoğu kişi 'Kendine neden acı çektiriyorsun' diyor. Ama ben odaya girince çok mutlu oluyorum. Benim eşimin kokusu orada. Eşim o odada, onu hissediyorum. Acısı da gururu da çok büyük. İnanıyorum ki öteki dünyada buluşacağız" diye konuştu.