Unutmayacağız

17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem felaketinin 25'inci yıldönümünde, Kocaelililer, depremin merkez üssü olan Gölcük'te bir kez daha deprem şehitleri için bir araya geldi. Gölcük Kavaklı Sahili'nde düzenlenen ve deprem şehitleri için dualar edilen anma törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Almanya İstanbul Başkonsolosu Martin Graf, Pakistan Başkonsolosu, 47 arama kurtarma ekibi, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.Törende Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında dualarla başlayan etkinlikte, yerinde dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Taramalar bitti. Hangi binalarımız problemli, ön değerlendirme olarak biliyoruz. Bu binaları önümüzdeki süreçte nasıl dönüştüreceğimize dair etütlerini yapıyoruz. Yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Ondan sonraki sene hızlı bir şekilde en acilden daha az acile doğru bir eylem planı ile bu yolu hızlı bir şekilde sizlerle birlikte yürümek için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi.Anma töreni, depremin gerçekleştiği saat olan 03.02'de Deprem Şehitleri Anıtı'na çelenk sunumu ve dualarla sona erdi. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine dikkat çekmek amacıyla, içerisinde her iki depremden ibretlik karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda, vatandaşların dikkatine sunuldu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı. Yılmaz, paylaşımında, "Üzerinden tam çeyrek asır geçmesine rağmen acıları ne yüreğimizden ne de hafızalarımızdan silindi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im hem ülkemize hem de tüm insanlığa böylesi acıları bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı. ANKARAMERKEZ üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden Sakaryalılar, Serdivan Deprem Şehitliği'nde yâd edildi. Depremde iki evladını kaybeden Semra Yaman, "O gece kıyamet kopuyor sandım. 25 yıl geçti hâlâ rüyalarımızda ve hâlâ bizimle. Ağustos ayı gelince kendimi kaybediyorum. Bu ayın hiç gelmesini istemiyorum" dedi.Kocaeli merkezli 5 ili etkileyen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne Gölcük'te yakalanan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı İlker Özkap, annesini kendisinden koparan o kara gecede yaşadıklarını anlattı. Özkap, 1995'te babasını kaybettiklerini, annesinin Gölcük'te tek yaşamaya başladığını belirterek kendisinin de izninde annesinin yanına geldiğinde depreme yakalandığını söyledi. Özkap, annesiyle uyumaya hazırlandıkları sırada deperimn olduğunu belirterek, "Bir patlamayla uyandım. Gözümü açmakla açmamak arasında bir salise... Ne olduğunu anlayamadım. 'Donanmada acaba bir saldırı mı oldu?' diye düşündüm. Çünkü arkamız Donanma Komutanlığı'ydı. Üzerim cam kırıklarıydı, ufak kesiler vardı. Nasıl hayatta kaldığımı bilmiyorum, Allah'ın takdiri." Enkazlardan 72 cenaze çıkardığını söyleyen Özkap, bir daha bunların yaşanmamasını temenni ettiğini belirtti.İHH Afet Yönetimi Başkanlığı tarafından İstanbul'da, Türkiye'nin birçok şehrinden 1100 arama kurtarma gönüllüsünün katılımıyla 4'üncü Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleşiyor. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da, yaklaşık olarak 500 binin üzerinde binanın kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini belrterek, "Bazen bu rakamın çok fazla olduğu ve dönüşümün 50-100 yıl sürebileceği konuşuluyor. Ama yaşadığımızda bir tecrübe var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 6 Şubat'tan sonra yılın sonuna kadar 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Eğer 2 yıl içerisinde 200 bin konut yapabiliyorsak 500-600 bin konutu da şöyle beş altı yıl içerisinde yapıp riski düşürebiliriz. Burada en önemli tehlike vatandaşlarımızın yeniden yapılması gereken binanın sadece devlet eliyle yapılıp kendilerine teslim edileceğini düşünmesi. Bunun olma şansı yok" diye konuştu.