İkizlerin organik tarım aşkı örnek oluyor

İzmir Seferihisar'da 22 yaşındaki ikizler Necla ve Hatice Andaç köylerinde üretime başladı. Aynı zamanda sosyal medyada da içerik üreterek birçok gence ilham olduklarını söyleyen Hatice Andaç, "Sosyal medyada içerik üretme fikrini ailem ilk başta hoş karşılamadı. Ama şimdi yılların çiftçileri bile bana soruyorlar" dedi. Üniversiteye gittiğinde hep köyünü özlediğini ve tarlada olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Necla Andaç, "Benim amacım eğitimimi tamamladıktan sonra köyümde bilinçli bir şekilde üretim yapmaktı. Üniversite yıllarım bu nedenle hep zor geçti. Evimi, tarlamı çok özeldim. Daha sonra pandemide evime döndüğümde üretime başladım.Üniversitedeyken tek yaptığımız tüketmekti. Bir kafeteryaya gidip kahve içmekten başka bir şey yapamıyorduk. Ama ben burada çok daha özgürüm. Canım sıkılınca bahçeme çıkıp bir sebze dikiyorum. Ben köyümde, tarlamda daha özgürüm. Bu benim motive olma yöntemim" dedi. Sadece tüketimin olduğu bir dönemde olduğu için kendisini sorumlu hissettiğini anlatan Andaç, "Benim fırsatım varken üretmeyi seçtim. İkizim Hatice sayesinde de sosyal medyada bunları paylaşarak üretime katılanlara ilham oluyoruz" dedi.Pandemide sosyal medyadan ürettiklerini ve köy hayatlarını paylaşmaya başladığını anlatan Hatice Andaç, "Sosyal medyada içerik üretme fikrini ailem ilk başta hoş karşılamadı. Etrafımdan sürekli, 'Sen küçük bir kızsın, senin çiftçiliğinden ne olacak. Kimse seni umursamaz' gibi tepkiler alıyordum. Ama ben üretmeye de paylaşmaya da devam ettim. Ben ve ikizim üniversitede aldığımız bilgileri, ailemizden aldığımız tecrübeyle harmanlayıp kısa sürede başarılı olduk. Şimdi yılların çiftçileri bize ekim, dikimle ilgili sorular soruyor" diye konuştu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatan Hatice Andaç, "Sayın Bakanın ekibi bize bir proje için ulaşmıştı. Bakan beyle de o proje dolayısıyla tanıştık. Aslında bir Bakan ama bizim yanımıza geldiğinde bizden biri oluyor. Tüm ihtiyaçlarımızı, sıkıntılarımızı, dileklerimizi tüm çiftçiler adına Bakan beye rahatlıkla iletebiliyoruz. Kendisi de sağ olsun hep çözüm üretici, destekleyici bir şekilde bizimle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.