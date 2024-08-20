12 bin 259 konut daha teslim edilecek

Haftasonu Hatay ve İskenderun'da temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Eylül ayında 12 bin 259 konutun daha teslim edileceğini açıkladı. Bakan Murat Kurum, Hatay temasları kapsamında İskenderun'daki Cebike Mahallesindeki TOKİ afet konutları alanında incelemelerde bulundu. İskenderun sahilini vatandaşlarla birlikte dolaşan ve taleplerini dinleyen Bakan Kurum, "Yıllardır bu sokaklarda, bu evlerde oturan vatandaşlarımız yine burada, komşularıyla beraber oturmaya devam edecekler. Bu tarih şehrinin demografisi korunacak; böylece kültürel yaşam, sosyal hayat tüm güzellikleriyle yeni yüzyıllara taşınacak" dedi.Bakan Kurum, Asi Nehri çevresindeki evleri yıkılan vatandaşların yakın bölgelerde kurulacak yerleşim yerlerine taşınacağını anlattı. Nehir kenarının sosyal donatılarla korunacağını dile getiren Bakan Kurum, "Bu bölgeyi yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bisiklet ve yürüyüş yolları ile yeniden ihya ediyoruz. Burada daha önce yaşayan vatandaşlarımızı da mağdur etmeden alanda en yakın yere onları taşımak suretiyle oradaki doğal güzellikten yine eskisi gibi faydalanmalarını sağlamış olacağız. Büyük yıkıma uğrayan Asi Nehri'nin çevresinde kalan bölgede caddelerimizi, sokaklarımızı inşallah eski tarihi hüviyetine ve siluetine kavuşturuyor olacağız" diye konuştu.Hatay'da 11 bin 366 yeni konutu vatandaşlara teslim ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Eylül ayında 12 bin 259 yeni konutumuzu daha teslim ederek, teslim edilen konut sayımızı 23 bin 625'e ulaştıracağız. Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ'da devam eden 152 bin 486 yeni yuva ve iş yerimizi de tamamlayacağız" şeklinde konuştu.