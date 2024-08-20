12 şehit verilen saldırıyı yöneten teröristin taziyesine gitmişti... Beykozlular şehitlerini unutmadı...

Beykoz Belediyesi'nce düzenlenen Dünya Beykozlular Günü kutlamasında belediye tarafından konser vermesi için çağırılan Suavi, 12 askerin şehit olduğu ve 8 askerin kaçırıldığı PKK terör örgütü saldırını yapan terörist Yücel Halis'in evine 2011 yılında taziyeye gittiği için protesto edildi.

PKK'lı terörist Yücel Halis'in sorumlusu olduğu bir grup terörist, 2007 yılında Hakkari Dağlıca'da tabur komutanlığına düzenlediği saldırıda 12 asker şehit edilmiş 16 asker yaralanmış ve 8 asker de kaçırılmıştı. 2011 yılında Dağlıca saldırısında adı geçen terörist Yücel Halis öldürüldü. O dönem Sırrı Süreyya Önder, Ferhat Tunç ve Suavi, öldürülen terörist Yücel Halis'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'Lİ BEYKOZ BELEDİYESİ KONSERE ÇAĞRILMIŞTI

CHP'li Beykoz Belediyesi tarafından Dünya Beykozlular Günü'nde 2011 yılında terörist taziyesine giden Suavi'nin konsere çağrılması tepki çekti. Bir grup vatandaş, "Burada terörist istemiyoruz" diyerek Suavi'nin konsere çağrılmasını protesto etti. Protestocu gruba polis engel oldu.