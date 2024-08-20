Çamur atma, işini doğru düzgün yap

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'Yangın söndürmede hava araçları yetersiz kaldı' yönündeki açıklamasına AK Partili siyasilerden tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Koskoca belediye başkanı işini gücünü bırakmış da havadaki uçakları, helikopterleri mi sayıyor? Önce uçak helikopter yok dediniz şimdi sayıya mı itiraz ediyorsunuz. CHP her zamanki CHP. İşlerini doğru düzgün yapamayınca çamur atmaya başlıyorlar. CHP'de her şey değişir ama zihniyet asla değişmez" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Egenin incisi siyaha büründü. Sokaklar kül yığınına döndü, Onca insanımız mağdur oldu, ağacımız, yeryüzünün sessiz canlıları yaşamını yitirdi.Tavsiyem, bu tür kavgaları tutuşturmaktansa yangınlardaki bilançolarla yüzleşin, gündemi meşgul etmeden ağzınızı açacağınıza gözünü dört açın" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da "Önce mevcut işlerini adamakıllı yapsın. İzmir şehir merkezinde yaşanan hasarın sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği ve basiretsizliğidir. Yangında sınıfta kaldılar" diye konuştu.AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ise, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl önceki yangınlar sonrası kampanya düzenleyerek, vatandaştan yangın söndürme uçağı almak için parası topladığını ancak almadığını hatırlatarak, "Bu sorumsuzlar utanacakları yerde, pişkince 'buraya uçak gönderin, helikopter gönderin' diye tezvirat yapabiliyor. CHP yine bildiğiniz CHP" dedi.