İçişleri Bakanlığı Müşavir atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan İçişleri Bakanlığı müşavir atamaları Resmî Gazete'de yayımlandı. Ülkelerin büyükelçiliklerde görevli 38 İçişleri Müşaviri Jandarma Genel Komutanlığı'na, 28 İçişleri Müşaviri ise; Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

İÇİŞLERİ MÜŞAVİRLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı müşavir atamaları göre; Vaşington, Bakü, Paris, Pekin, Madrid, Stockholm, Roma, Beyrut, Doha ve Lizbon olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 39 personel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 personel ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 personelin büyükelçiliklere atamaları gerçekleşti.

ABD VE AVRUPA BİRLİĞİNE YENİ TEMSİLCİ

ABD Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği İçişleri Müşavirliğini yürüten Mehmet Balcı'nın yerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Tufan Topaloğlu atandı. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği İçişleri Müşavirliği'nde görevli Tayfun Altunkanat yerine Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Uğur Urhan atandı. ABD Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği İçişleri Müşavirliği görevini yürüten Subutay Eraslan yerine Emniyet Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Yavuz Kılıç atandı.

YILMAZ, AĞIRLAR VE ÇEVİK'E YENİ GÖREV

Atamalarda dikkat çekenler arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Tolga Yılmaz'ın Pekin Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik Budapeşte Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Kiev Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği'ne ataması gerçekleşti.