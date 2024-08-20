Kahramanların mücadelesi sonuç verdi

Türkiye genelinde devam eden orman yangınları ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla birer birer kontrol altına alınıyor. İzmir Yamanlar, Manisa Gördes, Aydın Bozdoğan, Muğla Ula ve Yatağan, Uşak Eşme, Karabük Ovacık ve Bursa Büyükorhan yangınları kontrol altına alındı.Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesindeki yangın 5 uçak ve 8 helikopterin desteğiyle kısmen kontrol altına alındı. .Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde başlayan 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli ilçesine kadar ulaşan orman yangınına, dün sabah günün ağarmasıyla birlikte 2 uçak ve 3 helikopterle müdahale edildi. Amfibik uçağın da destek verdiği çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkiinde geçen hafta perşembe günü anız ateşinden çıkan orman yangını, 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları, 350 personel, 2 helikopter ve 80 arazözle sürerken, anız yakarak yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla 4 kişiden A.K. ve E.K. 'Taksirle orman yangınına neden olma' suçundan tutuklandı.Ovacık ilçesinde 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, da 54 saatte kontrol altına alındı.Eşme ilçesindeki orman yangını ise havadan ve karadan müdahaleyle dün saat 11.00 sıralarında, 44 saat sonra kontrol altına alındı.Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ile Ula ilçesi sırtlarında çıkan orman yangınları da kontrol altına alındı. Yangının, M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş.'nin (47), bölgedeki arı kovanlarından sağım yapmak için körükle duman verdikleri sırada çıktığı belirlendi.Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler canla başla mücadele ederken, Yukarımeydan, Aşağımeydan, Yukarıdere ve Aşağıdere Dere köyleri tahliye edildi.