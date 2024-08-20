Osmaniye’de depremzedeler köy evlerine 1 ay içinde kavuşacak

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli ilçesi Çolaklı Köyü'nde yapımı hızlı bir şekilde süren köy evlerini beraberinde Hasanbeyli Kaymakamı Ahmet Dervişoğlu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Şevket Yumrutepe ve diğer yetkililer ile birlikte inceledi.

Vali Dinçer, 21 konutun 1 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğinin müjdesini verdi.

VİLLA GİBİ EVLER

148 metrekare, radya temel üzerine, perde beton, her bir konuta yaklaşık 18 ton demir kullanıldığını ifade eden Vali Yılmaz, "Villa diyebileceğimiz lüks konutları hemşehrilerimize yapmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize en güzel konutları yapma gayreti içindeyiz. 1 ay içinde inşallah burası tamamlanacak. Yine bu bölgemizde Şekeredere'de, Yeşilyurt'ta, Dervişiye ve Kalecik'teki konutlarımız yapımı devam ediyor. Bu konutlarımızın anahtarlarını en kısa zamanda teslim edeceğiz" diye konuştu.

90 ANAHTAR TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Akyar 2. Etap TOKİ Konutlarında yapımı tamamlanan 90 deprem konutunun anahtarı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Bu ayın sonuna kadar evlerin 90'ının anahtarını hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.