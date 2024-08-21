CHP’li başkanın makam odası haczedildi

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'nden 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemeyen bir asfalt firması, icra yoluyla haciz işlemi başlattı. Firmanın başvurusunu değerlendiren icra dairesi, borca karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini onayladı. Karar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi.Burada Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ile yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı. Makam odasında haczedilen eşyalar paketlenerek kamyona taşındı ve yediemin deposuna götürüldü.