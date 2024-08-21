Emeklilerin ücretsiz şezlong mutluluğu

Halk plajlarında emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti büyük memnuniyet yarattı. Çeşme'de SABAH'a konuşan emekliler: Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz. Çeşme gibi gözde tatil yerinde ücretsiz hizmet almak bizi mutlu ettiumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle öğrenci yurtları emeklilere açılmıştı. Emekliler, bir aylık sürede bakanlığa bağlı Türkiye'deki tüm öğrenci yurtlarında ücretsiz kalarak tatil yapmaya başlamıştı. Bu uygulama emekliler tarafından büyük sevinçle karşılanırken, ikinci müjde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Emekliler Yılı kapsamında emeklilerin halk plajlarında şezlong ve şemsiyeleri ücretsiz kullanabileceği açıklandı. Emekliler, 19 Ağustos itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işlettiği halk plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye kullanmaya başladı.53 yaşındaki emekli Alev Patlak, "2022'de emekli oldum. İstanbul'da yaşıyorum. Tatil için Çeşme'ye geldim. 10 senedir hep bu plaja geliyorduk. Cuma günü plaj görevlileri ücretsiz olacağını, pazartesiden itibaren geçerli olacağını söylediler. Zaten giriş ücreti almıyorlar. Sadece şezlong ve şemsiye parası alıyorlardı. Artık onu da almıyorlar. 2 hafta daha tatilimiz var. 2 hafta boyunca ücretsiz şezlong ve şemsiyeden faydalanacağız" dedi. 75 yaşındaki Mukadder Patlak, "Ankara'da yaşıyorum. Kızım ve eşimle birlikte Çeşme'ye tatile geldik. Bu uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. 73 yaşındaki Ali Fikret Patlak ise, "Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk" dedi.56 yaşındaki İrfan Alkat, "6 yıldır emekliyim. İlk kez böyle bir uygulamadan faydalanıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işletmesi olan bu plajdan çok memnunuz. Daha önceki yıllarda da bu plaja gelmiştik. Daha önce şezlong ve şemsiyeye ücret ödemiştik. Bugün geldiğimizde ücretsiz faydalandık. Çok mutluyuz" diye konuştu.Plaj Müdürü Cem Zambak ise "19 Ağustos itibarıyla ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması başladı. Plajımız eylülün ikinci haftasına kadar açık olacak. Girişte bilmeyen müşterilerimizi uyarıyoruz. Emekli olup para ödemek isteyenlere emeklilere ücretsiz olarak şezlong şemsiye uygulaması olduğunu söylüyoruz. İnsanlar ücretsiz faydalanabildiklerini öğrenince seviniyorlar. Emekliler uygulamadan çok memnun. Plajımız sabah 09.00'da açılıyor, akşam da 18.00 ile 20.00 arası boşalıyor" şeklinde konuştu.