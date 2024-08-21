Köy evleri için geri sayım

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli ilçesi Çolaklı Köyü'nde yapımı hızlı bir şekilde süren köy evlerini beraberinde Hasanbeyli Kaymakamı Ahmet Dervişoğlu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Şevket Yumrutepe ve diğer yetkililer ile birlikte inceledi. Vali Yılmaz, 21 konutun 1 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğinin müjdesini verdi.148 metrekare, radye temel üzerine, perde beton, her bir konuta yaklaşık 18 ton demir kullanıldığını ifade eden Vali Yılmaz, "Villa diyebileceğimiz lüks konutları hemşerilerimize yapmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Kıymetli hemşerilerimize en güzel konutları yapma gayreti içindeyiz. 1 ay içinde inşallah burası tamamlanacak. Yine bu bölgemizde Şekeredere'de, Yeşilyurt'ta, Dervişiye ve Kalecik'teki konutlarımızın yapımı devam ediyor. Bu konutlarımızın anahtarlarını da en kısa zamanda teslim edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan Akyar 2. Etap TOKİ Konutları'nda yapımı tamamlanan 90 deprem konutunun anahtarı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy tarafından hak sahiplerine teslim edildi.