MHP Genel Başkanı Bahçeli: 17-25 Aralık kumpası her zaman gündemimizde

Miliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ziyaretinde objektiflere yansıyan 17-25 Aralık'ı gösteren takvimle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe sürecinin, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresi olduğunu belirterek, "15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür.Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değil" ifadelerine yer verdi. Bahçeli açıklamasında, "Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbet" ifadelerine yer verdi.