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Giriş Tarihi: 21.8.2024

MİT, PKK’nın drone’cusunu avladı

MİT, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi

Halit TURAN Halit TURAN
MİT, PKK’nın drone’cusunu avladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi. Terörist Azak'ın Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve drone'lu saldırı faaliyetlerinde yer aldığı istihbaratına ulaşan MİT, teröristin peşine düştü. Adım adım takip edilen terörist, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.




2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katılan teröristin, Irak Gara'da silahlı eğitim aldığı, hakkında terör örgütüne destek vermek suçundan yakalama kaydı bulunduğu öğrenildi.
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MİT, PKK’nın drone’cusunu avladı
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