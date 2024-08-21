Pençe Kilit’te 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Ağustos'ta ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Önk için taziye mesajı yayımladı. Güler, paylaşımında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.