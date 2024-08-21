Yangının yaralarını kısa zamanda saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Karşıyaka'da yangından etkilenen Yamanlar sakinlerini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in telefonundan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek "Zararı en kısa sürede gidereceğiz. Yangının yaralarını saracağız. Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız" dedi. Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik telefonda Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.Erdoğan da Çelik'e 'İnşallah' cevabını verdi. Sancaklı Mahallesi Muhtarı İlhan Kaya da "Cumhurbaşkanımız evleri zarar görenlere yeni ev yapılacağını, hayvanlarını kaybdenlere de destek verileceğini söyledi. Çok teşekkür ederiz" dedi. Ayşe Keşir ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler" diye konuştu. Bu arada İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını da dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.