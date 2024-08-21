‘Yeni Sur’a turist akını

Diyarbakır'da hendek operasyonlarının ardından hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' sayesinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanan Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. İlk 6 ayda 100 bini Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen yabancı turist olmak üzere 700 bin kişinin ziyaret ettiği Diyarbakır ve Sur ilçesi, yeni bir rekora imza attı. ABD'de yayınlanan Times Dergisi'nin dünyada gezilecek 100 yer arasında gösterdiği Diyarbakır'da, yıl sonuna kadar hedeflenen rakamın ise 1 milyon 500 bin olması bekleniyor. Tarihi kente gelen yerli ve yabancı turistler On Gözlü Köprü, Deliller ve Hasanpaşa Hanı, Kervansaray Ulu Cami ile dünya kültür mirası olarak kabul edilen Diyarbakır Surları'nı ziyaret ediyor.