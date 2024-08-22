1071, 1453, 1571 tarihleri Türk’ün kader birliğidir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı "Kıbrıs Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Programı"nda konuştu: "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıldönümünü 20 Temmuz'da coşkuyla kutladık. Başkan Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle KKTC'yi ziyaretiyle Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığı, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olmaya devam edeceği mesajını verdi. 1071 Malazgirt Savaşı, 1453 İstanbul'un fethi ve 1571 Kıbrıs'ın fethi Türk'ün kader birliğini oluşturan üç önemli tarih. Anavatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte güçlü adımlarla geleceğe yürüyoruz. Türkiye her zaman mazlumların yanında olmuştur.