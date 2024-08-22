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Giriş Tarihi: 22.8.2024 10:13 Son Güncelleme: 22.8.2024 10:25

Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçilerin Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastle ilgili tespit edilen 3 şüpheli olaydan 2.5 saat sonra yurtdışına çıkış yaptığı öğrenilmişti. O şüpheliler İstanbul emniyetinin hızlı yazışması ve koordinesi sayesinde Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Romanya’da polisler tarafından araca bindirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte Suikast yapıp yurtdışına kaçan 3 şüphelinin görüntüleri.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçilerin Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K.(30) hayatını kaybetti. Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaralamıştı. Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı. Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.

ROMANYA'DA YAKALANDILAR

Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi 4 kişiyi gözaltına alırken olayın asıl faillerinin Kırlareli'nden yurtdışına çıkış yaptıklarını tespit etti. Olaydan 2.5 saat sonra kaçtıkları öğrenilen suçluların yakalanması için hızlı bir yazışma yapan İstanbul polisi İnterpol aracılığıyla o şüphelileri Romanya'da gözaltına aldırdı.

İŞTE ORADA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınan 3 suikastçinin Romanya polisi tarafından sağlık kontrolüne götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin kendi aralarında gülerek konuşmaları dikkat çekti.

İşte o görüntüler...

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Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçilerin Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı
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