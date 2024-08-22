Bu görüntü İzmir Körfezi’ndeki kirliliğin kanıtı oldu: Balıklar da öldü

İzmir Körfezi son yılların en kirli dönemini yaşıyor. Rengi kırmızıya dönen körfezde kötü koku yeniden hortları. Pencere açamaz duruma gelen vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni telefon yağmuruna tuttu. SABAH, İzmir'de yaşanan deniz kirliliğini ve vatandaşların isyanını önceki gün manşetine taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi İZSU her ne kadar koku ve körfezdeki renk değişiminin kirlilikten değil deniz suyundaki ani sıcaklık değişiminden kaynaklandığını iddia etse de bu sefer de ölü balıklar karaya vurdu. Dün sabah saatlerinde Bayraklı sahilinde çok sayıda ölü balık görüldü. Binlerce ölü balığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Körfezin son zamanlarda çok pis olduğunu belirten İzmirliler yetkililerden önlem almasını istedi.Öte yandan ihbarları değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, balıkların ölüm sebebini belirlemek için Bayraklı sahiline gelerek kıyıya vuran ölü balıklardan numune aldı. Alınan numunelerin akredite laboratuvarlarda inceleneceği, inceleme sonucunda balıkların ölüm nedenlerinin tespit edileceği açıkladı.TÜRKİYE Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son 25 yılın en kirli İzmir Körfezi'nin görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Yaşar "İzmir'de derelerin altının betonlanması sonun başlangıcıydı. Koku böylece başladı. 2004 sonrasında İzmir büyükşehir belediye başkanları bilimle barışamadılar" dedi. Balık ölümlerinin nedeninin kirlilik olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Kirlilik gelince plankton patlamaları oldu. Ortamda oksijen kalmadı, planktonlar zehirliydi, bu nedenle balıklar öldü" diye konuştu.