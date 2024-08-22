DEM’e giden hazine yardımı şehit ailelerine aktarılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi Bölücülerin Hazine'den Aldıkları Maaş ve Yardımlar"la ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında DEM Parti'ye verilen Hazine yardımının kesilmesi gerektiğini söyledi. Yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin 40 yıldır bölücü terörle mücadele ettiğine değinen Bahçeli, 40 yıllık mücadele döneminde kabaca yaklaşık 2.5 trilyon dolar ekonomik kaybın yaşandığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:PKK'nın milis unsuru olan DEM'in TBMM'de 57 milletvekili bulunmaktadır. Bu milletvekillerinin devlet hazinesine yıllık maliyeti 116 milyon 280 bin liradır. Ayrıca DEM'in 171 milletvekili ve danışmanın Hazine'den aldığı yıllık maaş 133 milyon 380 bin lira, 10 grup danışmanının yıllık maaş külfeti 8 milyon 400 bin lira, 30 büro personelinin aldığı yıllık maaş da 23 milyon 400 bin liradır. Daha vahimi de DEM'in 2024 yılında Hazine'den aldığı yardım miktarının yaklaşık 658 milyon lira olmasıdır. Bu kapsamda terör ve bölücülük odağı DEM'in düşman olduğu devletten 2024 yılında alacağı toplam parasal büyüklük yaklaşık 940 milyon liradır.Milliyetçi Hareket Partisi'nin 26 Aralık 2023 tarihli TBMM Grup Konuşması'nda sunduğu görüşlerin tekraren değerlendirilmesini isteyen Bahçeli, görüşlerini şöyle sıraladı: Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır.Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde, Anayasa Mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır.Dördüncü önerim de, TBMM Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir. ANKARA