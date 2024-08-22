Kanserden nokta atışıyla kurtuldu

Romanya'da üreter kanseri teşhisi konan ve ülkesinde tedavi umudu bulamayan Yener Seit Memet, şifa bulmak için 1400 kilometrelik yolculuk yaparak Türkiye'ye geldi. Romanya'daki doktorları hastalığın tedavi edilemeyeceğini belirterek bir yıllık ömür biçtiği Memet, akıllı radyoterapiyle kanseri yendi. İdrar yollarında, yani üreter denilen bölgede bulunan kanser hücreleri lenflerine de sıçrayan Memet'e, Türkiye'de Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hale Başak Çağlar tarafından tedavi uygulandı.Tedavi bitiminden 3 ay sonra aynı bölgede yeniden bir hareketlenme oluştuğunu söyleyen Memet, "Tedavimi, sağlıklı dokulara zarar vermeden nokta atışı yapabilen akıllı radyoterapiyle yaptılar. Tekrarlayan kanserli hücreler nokta atışı ile yok edildi. 3 ayda bir PETCT yapılarak durumum takip ediliyor. Ama şu anda kanserin izi yok. Hayata yeniden döndüm" dedi. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, "Hastamıza Romanya'da bir yıl ömür biçmişler. Biz hastamıza 'radyocerrahi' dediğimiz, nokta atışı tekniğiyle ışınlama yaptık. Artık kanserin izi yok" dedi.