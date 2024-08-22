Kızılcahamam Gerede ve Afyon yangınlarına jet hızıyla müdahale

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangına jet hızıyla müdahale edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi. Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin 6 helikopter ve yeterli sayıda iş makinesiyle yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirtti. Afyonkarahisar Sandıklı'ya bağlı Akharım beldesinde de dün yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 100'den fazla personel katıldı. TSK, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine 3, İzmir'in Menderes ilçesine 2, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine 2 helikopterini yangın söndürmek için gönderdi.