KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum kesimine sert tepki: ABD ve İngiltere’nin lojistik üssü konumunda

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Rum kesiminin, ABD ve İngiltere'nin lojistik üssü konumunda olduğunu belirten Tatar, "Bu olayları yakından takip ediyoruz. 1960 yılında İngiltere adadan çekilirken çok iyi pazarlık etmiş, 2 egemen üs alıp gitmiş ve bu üslerden yıllardır kendi emellerine yönelik dilediği gibi kullanmaktadır.

Bu defa iş daha da büyüdü, çünkü Amerikanlar, başka milletler hepsi yine Gazze'ye yönelik ve Orta Doğu'ya yönelik oradan faaliyetlerini sürdürmektedirler." ifadelerini kullandı.