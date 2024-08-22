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Giriş Tarihi: 22.8.2024 19:38 Son Güncelleme: 22.8.2024 19:39

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülen Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun 2024 yılında sadece 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir.

6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

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Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi
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