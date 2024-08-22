Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir.
6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.