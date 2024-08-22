Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu yıl hangi sınıflarda uygulanacak? Bakan Tekin açıkladı

Türkiye'deki okullarda eskisi gibi sınıf mevcudu olmadığını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı kademeler arası farklılık gösterilmesi kaydıyla 20-22 bandında. 60 kişilik sınıflar artık 20-22 kişilik sınıflarda eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Bakın o tarihte sahip olduğumuz derslik sayısını iki kattan daha fazla arttırmış durumdayız. Bu esnada yıkılan ya da bakım onarımını yeniden yaptığımız derslikler de hariç, sıfır yaptıklarımızı söylüyorum. O tarihte bu ülkede var olan öğretmen sayısını iki katından daha fazla arttırmış durumdayız. Yine aynı şekilde emekli olanlar, ayrılanlar, yine o sayının içerisindedir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını aynı şekilde azaltmış durumdayız. Bunların hepsine birisi objektif olarak baksa dediğim gibi adını kapatalım, AK Parti değil de yani dünyanın başka bir yerinde yapıldı desek gerçekten devrim niteliğinde şeylerden bahsediyoruz."

Okullardaki internet altyapısının da güçlendirildiğini dile getiren Bakan Tekin, sınıfların son sistemlerle donatıldığını ifade ederek, EBA'nın eğitimdeki önemine işaret etti.