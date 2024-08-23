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Giriş Tarihi: 23.8.2024 11:52 Son Güncelleme: 23.8.2024 12:08

Irak'ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Irak’ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cesur, kararlı ve muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

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Irak'ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz
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