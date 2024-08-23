İstihbarat paylaşılacak, askeri planlama yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metninin gerçek olmadığını bildirdi. Mutabakat zaptıyla ana hedefin; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi olduğunu belirten MSB kaynakları, "Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Bağdat'ta kurulacak. İki ülkeden general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak yönetilecek. Ortak Merkez'de sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacak. Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak. Taraflarca ortaklaşa yönetilen mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir" dedi.