Kızılcahamam-Gerede arasindaki orman yangını korkuttu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, önceki gün saat 12.30 sıralarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başladı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk dildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr sebebiyle alevler Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü'ne ve Berçin Çatak Yaylası'na sıçradı. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerindeki 123 kişi tahliye edildi. Yerleşim alanını tehdit eden alevleri söndürmek için bölgeye 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi sevk edilirken, Demirciler Köyü'ndeki 123 kişi tedbir gayesiyle tahliye edildi. Tam söndürüldü derken yeniden başlayan yangın dün akşam saatlerine doğru kontrol altına alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yangının insan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz" diye konuştu. Yangınla ilgili 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.