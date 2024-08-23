PKK, Tiktok’tan eleman devşiriyor

Antalya'da, 29 Ağustos 2022'de gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis, PKK adına orman yakma hazırlığı yapan Ahmet Kunak'ı, şeffaf plastik bidon ve Antalya haritası ile yakaladı. Bidonda, PKK tarafından EYP'lerde kullanılan yaklaşık 2 kilogramlık yakıcı ve tahriş edici özelliğe sahip sülfirik asit olduğu belirlendi. Tutuklanan Kunak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan ve Kunak hakkında "terör örgütüne yardım, yataklık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. İddianameye göre, daha önce bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kunak tutuklandı.Bir hafta sonra tahliye olan Kunak, röportaj videosunu Tiktok'a yükledi. Sosyal medyada adam devşirme avına çıkan bir örgüt yöneticisi, videonun altına "Ahmet Kumak bırak bu ucuz kahramanlığı. Bana numaranı gönder, seninle konuşalım, görüşelim; sana yardımcı olacağım" yorumunu yaptı. Bu yorum üzerine PKK'lı ile iletişime geçen Ahmet Kumak'a para gönderen örgüt ilk hedef olarak Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı belirledi. Ancak bu plan uygulanamadı. Örgütün ikinci planı ise Antalya'da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi oldu. Otelin arkasında bulunan ormanı yakmayı planlayan örgüt, "Otel için ormanlar yakılıyor" algısı yapmak istedi.