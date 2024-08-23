Şehide son görev… Mesai arkadaşları uğurladı…

İstanbul'un Esenler İlçesi'ne bağlı olan 15 Temmuz Mahallesi İpek Yolu Caddesi'nde denetim yapan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerine M.F.Y. isimli kişinin kullandığı aracın aşırı hızla çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için tören düzenlendi.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde yapılan cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.