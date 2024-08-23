Tüm depremzedeler 2025 bitmeden yuvasına kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konutun yükseldiğini anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Bunların 76 binini kardeşlerimize teslim ettik. Son 50 günde, çok büyük bir gayretle 29 bin yeni yuvamızın daha ihalesini yaptık, çalışmalarımızı başlattık. 441 bin hak sahibi vatandaşımıza ilişkin tüm inşaat süreci yıl sonuna kadar başlamış olacak. Eylül ayında 24 bin konutumuzu bitirip teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bine ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak. 14 milyon insanımız yeni, sağlıklı, güvenli hayatlarına başlayacak. On binlerce dükkânımızın kapıları berekete, bolluğa açılacak."Bakan Kurum, Adıyaman'ın merkez, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde 45 bin 444 konutun inşasının devam ettiğini ifade etti. Kurum, deprem bölgesinin Türkiye'nin birinci gündemi olarak kalması için mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi. AABaşkan Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile görüştü. Bakan Kurum, Yıldırım'ı, Erdoğan'la telefonla görüştürdü. Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu. Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yâr ve yardımcımız olsun" dedi. Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin" demesi üzerine Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.