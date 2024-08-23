Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kayseri’de müjde verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, Kayseri bölgesinde tünel ve kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

BAKAN MÜJDE VERDİ

Bakan Uraoğlu, Dücer şantiyesinde yaptığı basın açıklamasında; 'Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Bugün Ankara Sivas hızlı tren Yerköy hızlı tren istasyonunu an itibariyle açtık. Resmi açılışı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz' dedi. 'Demir yolları çağın gerektirdiği değişimlerle devam ediyor' diyen Uraoğlu, '11 şehre doğrudan 9 şehre bölgesel ve otobüs bağlantıları ile hizmet veriyoruz. Nüfusun yüzde 50'sine ulaşmış durumdayız. Ankara Sivas hattı da sadece iki şehri birbirine bağlamıyor. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlıyor' diye konuştu.

KAYSERİ 2028'DE HIZLI TRENLE TANIŞACAK

Hızlı tren projeleri kapsamında Yerköy Kayseri hattı ile ilgili de açıklama yapan Bakan Uraoğlu, 'Hattın tamamlanması ile Ankara Kayseri hattı da bu hatta bağlanmış olacak. Yerköy Kayseri hattında yapım çalışmaları devam ediyor. 2028 yılının ilk yarısında projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Hattın uzunluğu 142 kilometre" diye konuştu.

BİR PROJEYİ HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Kayseri Yerköy hızlı tren projesinin tamamlanması ile birlikte bölgenin gelişeceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, 'Bu hattın açılışını gerçekleştirdiğimizde ülkemizin bir prestij projesini tamamlamış olmanın gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına bir projeyi hayalden gerçeğe dönüştürüyoruz. Kayseri'nin kalkınmasında adeta lokomotif olacak. Ticaret ve turizm açısından bölgeyi iyileştirecek, geliştirecektir' ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'Yİ ANKARA VE İSTANBUL'A DAHA HIZLI BAĞLAYACAK

Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, Himmetdede, Yenifakılı, Şefaatli'den geçerek, Kayseri'yi, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattından Ankara'ya, Ankara-Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı üzerinden de İstanbul'a kadar bağlayacak.

Kayseri-Ankara-İstanbul arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak proje ile Kayseri-Ankara arasındaki süre 1 saat 45 dakikaya, Kayseri-İstanbul arası yolculuk süresi ise 5 saat 30 dakikaya inecek. Proje kapsamında, 142 kilometrelik yüksek hızlı tren güzergahında 2 istasyon, 8 adet NATM tünel, 7 adet güvenlik tüneli, 6 adet aç kapa tünel, 5'i viyadük 18 köprü, 136 alt/üst geçit planlanıyor. Ayrıca proje ile yıllık 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.